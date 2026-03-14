侍ジャパンがWBCを戦う中、プロ野球のオープンは13日現在5勝3敗1分とまずまずの巨人が、深刻な事態に陥っている。ここまで打率.247、12球団2位の11盗塁をマーク。走るチームになった一方、本塁打数が12球団で唯一ゼロの異常事態に陥っているのだ。【もっと読む】巨人を警戒、他球団主力が挙げた意外な“キーマン”「今年のセは阪神との2強」の見立てまでさる巨人OBがこう嘆く。「不動の4番だった岡本和真（ブルージェイズ）