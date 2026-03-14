スコアだけ見れば全英女子オープンのようだ。【もっと読む】国内男子ツアーの衰退を加速させる日本ゴルフツアー機構の“残念さ”日本と台湾女子プロ協会との新規共催大会「台湾ホンハイレディース」の会場は台湾のオリエントG＆CC。6720ヤード（パー72）と距離が長く、クラブの抜けが悪いティフトン芝のラフに、芝目と傾斜がきついティフトングリーンに加え、強風に選手は大苦戦。初日のアンダーパーは5人で、平均スコアは76.1