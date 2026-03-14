【WBCドミニカ代表名鑑】【投手編】サンチェスは昨季サイ・ヤング賞次点、「大谷翔平キラー」のサウスポーサンディ・アルカンタラ（マーリンズ／先発投手／30）■手術から復活したサイ・ヤング賞右腕2022年のナ・リーグ、サイ・ヤング賞投手。23年のシーズン後にトミー・ジョン手術を受け、昨年の開幕時に復帰した。前半は手術のダメージが残り4勝9敗、防御率7.22だったが、後半は制球が安定して7勝3敗、防御率3.33。今季の