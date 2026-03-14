「自分でバイクを盗んだことにして弁償代30万円を自分で用意するか、親に用意してもらえ。オレの上にヤクザおるから警察に本当のことを言ったら、家燃やして親殺すからな」30代エリート自衛官の学歴詐称がバレたきっかけとお粗末すぎた学位記海上自衛隊の男は10歳年下の小学6年生の男児（12）を脅し、金を巻き上げようとしていた。奈良県生駒市に住む小6男児から現金30万円を脅し取ろうとしたとして、県警生駒署は11日、奈良県