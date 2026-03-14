5月末で活動を終了する嵐の約5年5カ月ぶりとなる新曲「Five」が3月4日、デジタルシングルとして配信リリースされた。活動停止→STARTO社退社後も“芸能界引退”はしない？ 嵐リーダー大野智の“マル秘”ビジネスプラン今作の作詞はHIKARI氏、作曲はHIKARI氏と石塚知生氏、編曲は石塚氏が手がけている。嵐の数々の楽曲製作に携わってきた両者から生み出された今作は、曲の秒数がデビュー曲「A・RA・SHI」と同じ秒数であるなど、