【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#10三浦翔平、ビートルズを知らなかった？ 視聴者からは「桐谷美玲に怒られるぞ！」の猛ツッコミ『ミズリー』◇◇◇アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の2曲目。タイトルはビートルズを聴き始めてから覚えた単語。前回紹介した『アスク・ミー・ホワイ』にも出てきて、当時一体どんな意味かと思ったのだ。アメリカ「ミズーリ州」なども想像しながら。そして英和