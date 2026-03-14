第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」#115久しぶりに松江の朝を迎えたヘブン（トミー・バストウ）。しかし、かつて感じたはずの感情が音を聞いても、風景を見ても、なにも感じられない。自分の変化に動揺するヘブンに声をかけたのは、錦織（吉沢亮）だった。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】“雨清水トキ”の名前に驚愕。あの冗談が本当になるとは声をかけられたヘブンは自分は八雲だ、日本人だと告げる。ヘブンに錦織は日本