高市早苗首相が島根県が主催する「竹島の日」行事に閣僚を派遣する環境をつくるという考えを明らかにし、独島（ドクト、日本名・竹島）領有権の主張をまた強調した。韓国政府は「独島に対する日本のいかなる不当な主張にも断固として厳重に対応していく」と直ちに反発した。12日の衆議院予算委員会で極右性向の参政党議員が先月22日に開かれた「竹島の日」行事に閣僚を派遣しなかった理由を尋ねると、高市首相は「政府内で検討した