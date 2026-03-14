トランプ米大統領が13日（現地時間）、米軍が自身の指示でイランの代表的な原油輸出ターミナルがあるカーグ島を攻撃したと明らかにした。トランプ大統領はこの日、記者らに対し「私の指示により米中央軍がカーグ島を打撃した」と述べた。ただ、トランプ大統領はカーグ島の石油関連インフラを除去しないことにしたと伝えた。これはこの攻撃がカーグ島内部の軍事目標物を主に狙ったことを示唆する。米軍のカーグ島攻撃はイランが封鎖