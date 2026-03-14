〈「今でも情けないし、イチローさんは怒っていた」松坂大輔が激しく後悔している“メジャー1年目”の失敗〉から続くこれまでいくつもの名場面が繰り広げられてきたWBC。「平成の怪物」こと松坂大輔も、数々の活躍を見せてきた。ここでは『松坂大輔 怪物秘録』（石田 雄太著、文藝春秋刊）から一部抜粋し、2006年に開催した第1回大会でのイチローとの記憶をお届けする。（全4回の1回目／続きを読む）【画像】この記事の画像を見