〈「イチローさんが来て、ホテルがシーンと」「みんながビビッて…」松坂大輔が振り返る『第1回WBC』の知られざる舞台裏〉から続く「WBCってこんなものかと思っていました」【画像】この記事の画像を見る第1回WBCで獅子奮迅の活躍を見せ、MVPにも輝いた松坂大輔は当時をこう振り返る。日韓戦に敗れて勝ち上がりが絶望的な中、奇跡的に準決勝への進出を果たして韓国との再戦に勝利。さらに当時「赤い稲妻」と呼ばれ恐れられてい