〈「WBCってこんなものか」奇跡の準決勝進出→ケガを負いながらキューバを抑えて劇的優勝…それでも第1回大会で松坂大輔が感じていた“寂しさ”の正体〉から続く「不安しかなかったんです」「あのときは股関節も深刻な状態で……」【画像】この記事の画像を見る2009年の第2回WBCへの参加を巡り、松坂大輔は当時をこう振り返る。連覇のプレッシャーや世間の期待が膨らみ、全身がボロボロだったという松坂は、どのようにして参加を