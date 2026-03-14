侍ジャパンが1次リーグを全勝で勝ち上がった。台湾、韓国、オーストラリア、チェコを下して下馬評通りの実力を見せ、準々決勝に進出。ベネズエラと対戦することが決まった。だが、ここからは一発勝負の“明日なき戦い”に突入する。2023年に続いて4度目の優勝を果たすには、越えなければならない強豪が待ち構えている。一発勝負の試合では、ちょっとしたプレーが試合の明暗を分けることが多い。MLB組の大谷翔平、鈴木誠也、吉田正