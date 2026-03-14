〈「本当は一瞬、出場辞退も考えた」「不安しかなかった」ケガで全身ボロボロだった松坂大輔が、それでも『第2回WBC』への参加を決めたワケ〉から続く「連覇した喜びとともに、切ない思い出がたくさんありました」【画像】イチローの劇的なタイムリーヒットが飛び出した中、ブルペンで松坂が気にかけていた投手松坂大輔は、第2回WBCをこう振り返る。その一つが、決勝戦で起こった出来事だ。連覇をかけた韓国戦、語りぐさとなって