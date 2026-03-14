―［言論ストロングスタイル］― 高市早苗首相は2026年度予算の年度内成立を目標に掲げるが、1月の解散により審議開始は例年より約1か月遅れた。野党は暫定予算で“つなぐ”姿勢を示す一方、首相は協力を拒んでいる――。憲政史研究家の倉山満氏は本稿で、高市首相に「残された二つの選択肢」を示す（以下、倉山満氏による寄稿）。◆危ぶまれる予算の年度内成立予算の年度内成立が危ぶまれている。予算が年度内成立をしなければ