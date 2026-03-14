13日の衆議院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎議員が、高市早苗総理側がパーティー券購入者に対して本来対象ではない寄付金控除の書類を発行していたのではという疑惑を取り上げた。高市総理はこれを否定した。【映像】「なぜ共産党の機関紙が私の事務所の書類を」（実際の様子）辰巳議員は「我が党の機関紙『しんぶん赤旗』日曜版3月22日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は所得税が還