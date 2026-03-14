「夜間の運転はハイビームが原則」。実はこれ、道路交通法第52条で定められたルールです。もちろん常にハイビームで良いわけではありません。対向車や先行車がある場合は、ロービームへ切り替える義務が明記されています。しかし、あおり運転の加害者はこのルールを完全に無視し、前の車のバックミラーを強烈な光で照らし続け、執拗に精神を追い詰めます。今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、あおり運転という暴