ソニーネットワークコミュニケーションズは、ISPサービス「So-net」のサービス開始30周年を記念し、ソニー・ミュージックエンタテイメントに所属する乃木坂46とのキャンペーン「乃木坂46×So-net第二弾」を3月12日に開始した。 キャンペーンに起用されたメンバーは遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川粼桜の5名。CMでは、誕生日を祝う歌に