13日夜、東根市の国道13号交差点で、軽乗用車が横断歩道を渡っていた男性(77)に接触し、男性が右手首を骨折する大ケガをしました。 警察によりますと、13日午後7時16分ごろ、東根市蟹沢の国道13号で、横断歩道を渡っていた近くに住む無職の男性(77)が交差点を左折して来た軽乗用車と接触しました。男性は事故当初、負傷程度が判然としませんでしたが、医師の診断により重傷と判明しました。軽乗用車を運転していたのは舟形町舟形