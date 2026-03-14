北海道・函館西警察署は2026年3月13日、函館市の高校生の少年（17）を住居侵入の疑いで現行犯逮捕しました。少年は13日午後1時すぎ、正当な理由がないのにも関わらず、函館市内の知人の10代女性の部屋に侵入した疑いが持たれています。13日午後1時すぎ、管理者から「部屋の中に人がいるかもしれない」と警察に110番通報があり、事件が発覚。警察によりますと、少年とこの部屋の10代女性は知人関係だったということです。調べに対し