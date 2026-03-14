俳優でフィギュアスケート選手の本田望結さんは3月12日、自身のInstagramを更新。赤い衣装を身にまとったソロショットを公開しました。【写真】“色気が半端ない”本田望結の最新ショット「赤が似合ってますね！」本田さんは「もうすぐホワイトデーだね」とつづり、3枚の写真を投稿。赤い服を着たソロショットです。表情やポーズ、髪形やメイクなどが大人っぽく、本田さんの美しさを引き立てています。おしゃれなネイルや指輪もす