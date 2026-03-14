アメリカのトランプ大統領は「イランは中東全域を支配下に置き、イスラエルを完全に滅ぼす計画を立てていた」と主張しました。13日、SNSに投稿したもので、「イランと同じように、そうした計画は今や完全に消滅した！」と強調しています。