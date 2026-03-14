アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは13日、サウジアラビアの空軍基地でアメリカ軍の給油機5機がミサイル攻撃を受け、損傷したと伝えました。アメリカの当局者の話として伝えたもので、ここ数日の間にイランがサウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地を攻撃した際、被弾したということです。給油機は完全に破壊されてはおらず、現在、修理中だとも伝えています。また、アメリカ軍兵士に死者は出なかったとしています