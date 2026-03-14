◇第6回WBC 準々決勝ドミニカ共和国―韓国（2026年3月14日マイアミ）ドミニカ共和国は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で韓国と対戦した。先発したエース、クリストファー・サンチェス投手（29）は5回2安打無失点、毎回の8奪三振と仕事を果たした。初回は三ゴロ、遊ゴロ、見逃し三振と完ぺきな立ち上がり。2回も二ゴロ、三ゴロ、見逃し三振。3回は空振り三振、四球、空