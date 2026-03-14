「ＷＢＣ・準々決勝、ドミニカ共和国代表１０−０韓国代表」（１３日、マイアミ）韓国代表が序盤でドミニカ共和国代表の猛攻にのみ込まれてしまった。初回こそスコアボードにゼロをともした韓国代表。だが二回、先頭・ゲレーロＪｒ．への四球から流れが変わった。１死後、カミネロが放った左翼線二塁打で主砲が一気にホームへ。ド迫力のヘッドスライディングで先制点を奪われると、球場のムードが一変した。以降もドミニカ