新幹線の指定席を取って乗車したところ、自分の席に子どもが座っていて困った経験がある人もいるのではないでしょうか。相手が親子連れだと、声をかけてよいのか迷いやすいものです。 しかし、指定席は料金を払って確保している席です。必要以上に遠慮する必要はありません。大切なのは、感情的にならず、順序よく対応することです。 そこで本記事では、ルールと現実的な対処法について説明します。 指定