豊臣秀吉は、本能寺の変から2週間足らずで明智光秀を倒した。歴史学者の渡邊大門さんは「各地に散っていた信長の家臣たちの中で、とっさに光秀を討とうとするリーダーシップがあったのは秀吉だけだった」という――。※本稿は、渡邊大門『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）の一部を再編集したものです。明智光秀像（画像＝朝日新聞デジタル〔本徳寺蔵〕／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■6月1日