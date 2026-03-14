松江の没落士族の娘・小泉セツさんとその夫で作家の小泉八雲さん（パトリック・ラフカディオ・ハーン）をモデルにした、連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。松野トキ（〓石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）をはじめとした松野家一行は2月中旬の放送回から熊本県に移住したが、“熊本編”ではこれまでとは違った見応えになっている。熊本での印象的なシーンを振り返りながら、クラ