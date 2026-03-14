宮城県仙台市在住の漫画家・アベナオミさんのコミックエッセイ『今日、地震がおきたら』（KADOKAWA）。宮城県利府町で東日本大震災の被災を経験したアベさんが、震災後の生活のリアルを描いています。「電気が止まり、断水は1か月以上続いた」というアベさん。給水所では3時間の行列、足りない分は川に水を汲みにいっていたのだそう。そんな過酷な日々のストレスや、1歳の息子を守らなくてはいけないというプレッシャーは、夫婦