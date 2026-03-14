◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国―韓国（１３日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）１７年ぶりの大会４強入りを目指す韓国が序盤から大量リードを許した。序盤から主導権を握られた。両チーム無得点の２回１死一塁で、ドミニカ共和国のカミネロに左翼線への適時二塁打を浴びて先制点を献上。さらに１死三塁でロドリゲスの遊ゴロの間にカミネロがホームイン。タティスにも適時打が浴びて３点の先行を許した。韓国先