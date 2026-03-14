ホワイトデー目前、彼の部屋で高級バッグの包みを見つけたら……当然期待してしまいますよね？ 今回は、そんな期待を一気に裏切られてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆同棲している彼と迎える初めてのホワイトデー松村未来さん（仮名・29歳／フラワーショップ勤務）は、恋人の雄大さん（仮名・28歳／会社員）と年明けから同棲生活を始めました。 「一緒に住み始めて初めてのバレンタインデーは、サプライズでチ