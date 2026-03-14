NISA制度が大幅拡充され「新NISA」としてスタートしてから早2年が過ぎました。S&P500や日本株、金（ゴールド）など投資信託にもさまざまな種類がありますが、一番伸びた銘柄はいったいなんだったのか、投資手法によるパフォーマンスの変化にも注目しながらみていきましょう。YouTubeチャンネル登録者数約40万人の鳥海翔FPが解説します。新NISAから2年、一番伸びた銘柄は？新NISAが始まってから2年あまり。投資信託は、S&P5