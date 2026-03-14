株式会社ベネッセコーポレーション（岡山県岡山市）が提供する通信教育講座『進研ゼミ 小学講座』は、このほど「小学校の入学準備や入学」に関する意識調査の結果を発表しました。それによると、年長児の保護者の8割超が「入学に不安がある」と回答したことがわかりました。他方、小学1〜3年生の子どもの保護者が「入学前にやってよかった」と感じているのはどのようなことだったのでしょうか。【調査結果を見る】年長児の保護者が