ホンダ「フリード」車中泊仕様が登場。アウトドアデイ東京でシアター空間を展示ホンダアクセスは、2026年4月に開催される「アウトドアデイジャパン東京2026」にHondaキャンプとして出展します。ブースでは、車中泊やキャンプに適した車両が展示されます。なかでも「フリードクロスター」を用いた、車内をシアタールームにする車中泊仕様について解説します。【画像】これはイイ！ 「ホンダ5人乗りミニバン」です！ 画像を見る