いまや世界一のピッチャーへと進化した山本由伸。その肉体と精神を陰で支えてきたのが、大阪の接骨院を拠点に活動するトレーナー・矢田修だ。ドジャースのクラブハウスを自由に行きできる“水戸黄門”が見届けたのは、ワールドシリーズ第7戦で生まれた伝説の3イニングだった。【画像】日本を代表するロックバンドのボーカルで山本由伸の意外な親友新刊『証言山本由伸』より一部抜粋・