＜ザ・プレーヤーズ選手権2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会は第2ラウンドが終了した。大会初制覇を狙う松山英樹は17位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」でホールアウト。トータル2アンダー・28位タイに後退した。〈連続写真〉松山英樹はアドレスよりも左に10.9センチ動いてる? AIで見えた高精