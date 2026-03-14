新潟県燕市で“春キュウリ”の出荷が進んでいます。春の恵みが楽しみな季節の一方、中東情勢の悪化による原油の高騰に農業の現場からも懸念の声が上がっています。 燕市吉田地区本町の農業用ハウスで収穫されていたのはこの地域で50年以上にわたって栽培されるブランドキュウリ『もとまちきゅうり』です。一般的にキュウリの旬は夏ですが、もとまちきゅうりは春キュウリとして一足早く旬を迎え、県内で最も早い2月下旬に出荷が始