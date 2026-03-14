女優の本田翼（33）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。アパレルブランド・GUをメンションして「@rokhofficial とのコラボレーションウェアを着させて頂きました」と書き出した本田。「ファッションポストにてぜひチェックしてみてね」と伝えた。コラボアイテムを着用したさまざまな写真をアップ。「シルエットや切り返し、細部へのこだわりがとてもかわいかったです」と添えた。ファンから