＜大相撲三月場所＞◇六日目◇13日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】行司が危ない！力士とあわや接触（実際の様子）土俵際での激しい攻防の最中、行司が力士とあわや接触しそうになり、咄嗟に後退りする一幕があった。間一髪で衝突を回避したものの、行司の片足が土俵の外へ踏み出すほどの緊迫した場面に、視聴者から「行司さんあぶない」「大丈夫か」と騒然とする声が上がった。問題のシーンは、前頭九枚目・時疾風（時津風