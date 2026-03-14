「ジムに通いたい」「泳ぎに行きたい」そう思いながらも、忙しい毎日の中でなかなか実行できない。そんな経験、ありませんか？実は、がん予防のための運動習慣は、特別な場所も道具も必要ないかもしれません。内科医の上昌広先生が実践しているのは、「歩く」というシンプルな習慣です。多忙な現役医師が続けられる運動とは何か、お話を伺いました。今回のテーマは、「がん予防のために内科医が実践する、毎日できる運動習慣」です