元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さん（37）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。タイトなノースリーブワンピ姿を披露した。「CHACOさんとのコラボアクセサリー」誠子さんは、コラボアクセサリーについて紹介し、「愛をこめてつくりました」と説明。また、アクセサリーを身につけたノースリワンピ姿や白いニットコーデ、黒Tと黒いパンツを合わせた姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いカラーのニッ