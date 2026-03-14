いいストーリーとは？テーマ設定や読者に伝える手法 マンガネームをつくるために必要なこと ストーリー編 どんなマンガにも必ず存在するもの。それは 「ストーリー」 です。物語のない、話のない絵は 「イラスト」であり、 「マンガ」にはなりません。どんなに短い４コママンガであっても、そのなかには「ストーリー」があります。そのため、マンガを描くうえで