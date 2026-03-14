気になる子からのSOSサイン！サポートするために心がけること 気になる子からのSOSサイン 大人の目線で「気になる」と感じるような言動であっても、子どもの目線に立って考えると、違った側面が見えてくるかもしれません。ここでは、気になる子をサポートするために知っておきたい基本的な考え方に加え、園で出合うことの多い20事例を通して、適切な対応のヒントをお伝えします。 気になる子をサポートする