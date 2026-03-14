明日香村から飛び出した驚天動地の極彩色壁画！ 唐文化が色濃く浮かぶ墓の主は皇族か ── 高松塚古墳壁画 高松塚古墳の彩色壁画が発見されたのは、昭和37年（1962年）ごろ奈良県高知郡明日香村の村人が、生姜の貯蔵庫をつくろうと山の麓で横穴を掘ったところ、石の壁に突き当たったことが発端となる。この椿事を昭和45年（1970年）、明日香村役場が奈良県立橿原考古学研究所に連絡。 同所が昭和47年（1972年）に発掘調査す