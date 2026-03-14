30年以上にわたりロックンロールを鳴らし続ける伝説的バンド、ザ・ブラック・クロウズが今週末にニューアルバム『A Pound of Feathers』を発表。ボーカルのクリス・ロビンソンは、その最新作でAIなど一切使わず、昔ながらの手法でレコーディングしたことを名言している。実際のところ、クリスと、バンドの創設メンバーでありギタリストの弟リッチ・ロビンソンの二人は、曲作りに関してAIテクノロジーに割く時間など微塵も持ち合わ