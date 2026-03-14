学校や会社に馴染めないし生きづらさを感じる…「もしかして自分って発達障害？」と思ったら？ 症状がある＝発達障害ではない 「発達障害」は、「生まれつき少し変わった脳の特性を持っている人」のことをさします。その結果、「人とコミュニケーションがうまくとれない」 「単純ミスが多い」「落ち着きがない」「遅刻や忘れ物が多い」といったさまざまな症状が現れます。 近年、こうした発達障害の症状に関する情報が広