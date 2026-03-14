認知症のある人が見ている「世界」とは？ 認知症のある人に見えている「世界」は、そうれはない人と比べて何かが「違う」ようです。その違いには、共通したある特徴がみられることがわかっています。 あなたの身近にいる認知症のある人は、今、そういう世界にいるのかもしれません。コミュニケーションをとるには、こうした認知症のの人の「世界」を理解することが大切です。 この章では、認知症のある人によくみられるシ