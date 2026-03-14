開幕まであと1ヵ月を切り、プロ野球はシーズン本番へ向けた調整が進んでいる。ペナントレースの行方と並び、この時期になると気になってくるのが新人王争いだ。セ・リーグではドラフト1位ルーキーが中心となる構図が見えてきたが、パ・リーグは少し様相が異なる。ルーキーの有力候補が目立つ状況ではなく、2年目以降の若手が主役となる展開が見込まれる。ここまでのキャンプやオープン戦の内容を踏まえ、パ・リーグの新人王争い