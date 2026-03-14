【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、高騰により国民の不満が強まる住宅価格の引き下げに向け、建設関連の規制の見直しを命じる大統領令に署名した。不要な規制が建設を遅らせ、新築価格の上昇を招いていると指摘した。住宅ローン金利の抑制に向けた別の大統領令も出した。11月の中間選挙を見据え、不満を解消したい考え。大統領令では、マイホームを持つことを「アメリカンドリーム」の実現と位置づけ、後押しする方針