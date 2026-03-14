夢庵の公式Xは、最長2026年4月29日まで使える、最大275円引きのお得なクーポンを公開しています。いちごスイーツもお得に3月12日に、夢庵の公式Xが20枚のクーポンを公開しました。御膳や丼、アルコールにスイーツまで、多彩なクーポンが揃っています。クーポンの値引額と対象商品は以下の通り。【110円引き】・春の選べるせいろ御飯膳・北海道ジンギスカン定食（御飯・味噌汁付）・桜海老のおろしめかぶそばと春天セット・春の野菜